Показательное умоисступление

В прокате — фильм Джимми Уордена «Ночь с психопатом» (Borderline) с Рэем Николсоном, безбожно пародирующим своего великого отца Джека Николсона — Джека Торранса из «Сияния» (1980) Стэнли Кубрика и Джокера из «Бэтмена» (1989) Тима Бертона, в роли титульного психопата. Михаил Трофименков получил от чокнутого фильма постыдное удовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Традиционный мотив одержимости маньяка поп-звездой играет в фильме новыми гранями

Фото: «Вольга» Традиционный мотив одержимости маньяка поп-звездой играет в фильме новыми гранями

Фото: «Вольга»

Последняя реплика с экрана, когда все горла перерезаны, мозги выбиты, а тихая церковь в пригороде Лос-Анджелеса залита кровью по колено,— вопль дочки Уильяма (Эрик Дейн), милейшего телохранителя поп-звезды Софии (Самара Уивинг). «Какого хрена!» — возмутилась измазанная клюквенным соком девчонка: ее папашу то ли в третий, то ли в четвертый раз за полтора часа экранного времени убили, но опять не до конца. А уж как старались: и ритуальным тибетским кинжалом пыряли, и канделябрами, подаренными Софии самим Либераче, били, и в череп стреляли, а ему все нипочем. Пофыркает, отплюется, пригладит седую бородку, откажется ехать в морг и пойдет пазлы собирать с Софией.

«Ночь с психопатом» из тех фильмов, которые у зрителей, как у экранной девочки, тоже вызывают неодолимое желание вскричать: «Какого хрена мы только что увидели?» Или: «Что это вообще такое было?» Влажные мечты поклонника Квентина Тарантино? Психотриллер? Черная комедия? Точнее всего будет определить его жанр как дурной сон режиссера-дебютанта, в котором, как в любом сне, есть и ничтожные эпизоды, и эпизоды, радующие искренним и неожиданным безумием.

Вот характерный пример мерцающего режиссерского сумасшествия. Только-только мы приготовились смотреть фильм на традиционную для «категории Б» тему вторжения помешанного фаната в усадьбу женщины его мечты: все предсказуемо, кушайте попкорн. Но София вызывает на подмогу полицейского (великолепный Мэттью Дел Бел Беллуз), который, как выясняется, работает по ночам, поскольку днями проходит прослушивание на роли в экспериментальном, что бы это ни значило, мюзикле. Патрулированием возле особняка он злоупотребляет, чтобы в полный рост оттянуться на пустынной улице, имитируя «танцующего под дождем» Джина Келли. А потом вдруг обнаруживает пропажу цепи со своего велосипеда и начинает брюзжать: кому же это хватит наглости украсть цепь у полицейского.

Пробрюзжит, однако, недолго. Из-за угла появится одноглазый амбал Джей Эйч (Патрик Кокс), сообщник психопата Пола (Рэй Николсон) и его пособницы-француженки Пенелопы (Алба Баптишта), чтобы наглядно продемонстрировать копу, для чего серийному убийце поутру может быть потребна краденая цепь.

Вот опять-таки: что это было? Короткая вспышка изобретательной эксцентрики в сердце банального триллера? Если так, то почему триллер в следующую же секунду становится банальным, а еще через секунду — откровенно и оскорбительно политически некорректным, если не шизофреническим.

Да, девушка Пола, как следует из краткого анамнеза психопата, некогда скончалась на концерте Софии. Поэтому он типа и влюблен в певицу. Но главная фишка фильма заключается в том, что Пол вообще не понимает, с кем ведет разговор, ну, или поножовщину.

Для Пола любой собеседник — София. Будь то благородный отец Уильям, которому психопат в первых же кадрах признается в любви, заставляет надеть обручальное кольцо, целует в руку и бьет ножом в селезенку. Или, и это главный скандал фильма,— милейший любовник Софии, баскетболист Род (Джимми Фэйлс). Его единственный недостаток заключается в неумении отличить Версаче от Либераче, но спортсмену это простительно.

Финальное явление Рода-«Софии» в свадебном платье с обнаженными плечами — просто-напросто экранизация похабных шуток на тему экранных чернокожих трансвеститов и прочих лесбиянов.

И как такое Голливуд мог себе позволить?

Ах да, фильм же снимался в Канаде. Не зря товарищ Трамп на нее ополчился.

Михаил Трофименков