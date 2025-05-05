В Петербурге предложили подогнать под один цвет автомобили каршеринга

Единую цветовую палитру необходимо ввести по всей стране для автомобилей сервисов каршеринга. Такой регламент предложил закрепить депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сергеев, Коммерсантъ Фото: Михаил Сергеев, Коммерсантъ

Он отправил обращение на имя министра транспорта России Романа Старовойта. По мнению депутата, единый цвет необходим для сигнального обозначения машин на дороге. Поскольку каршеринг доступен и прост в использовании, он стал популярен у молодежи, представители которой пока собственных транспортных средств не имеют, как и достаточного опыта.

«Ни для кого не секрет, что каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования: именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций», — уверен господин Ветров.

Также депутат предложил поднять минимальный возрастной порог доступа к сервисам с 18 до 20 лет, а минимальный опыт вождения — до двух лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каршеринг «Ситидрайв» пополнил парки в Петербурге и Москве на тысячу новых авто.

Татьяна Титаева