Ко Дню Победы трасса М-9 «Балтия» расширена до четырех полос от Москвы до Ржева

Участки федеральной трассы М-9 «Балтия» в Тверской и Московской областях отремонтировали в преддверии 80-летия Победы. Теперь весь маршрут от Москвы до Ржевского мемориала Советскому солдату имеет четыре и более полосы движения. Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

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«Ржевский мемориал — важнейший символ Великой Победы нашей страны, самоотверженности, храбрости солдат Советской армии. Сегодня этот мемориал является местом всеобщего притяжения. С 2020 года он привлек уже около 5 миллионов посетителей. Безусловно, маршрут к мемориалу должен быть максимально удобным, безопасным и комфортным»,— сказал Марат Хуснуллин (цитата по официальному сайту Госдумы).

Общая протяженность маршрута составляет 212 км в границах Тверской и Московской областей. Почти половина трассы уже имела четыре и более полос движения, основной акцент в работах по капитальному ремонту сделан на оставшихся 111 км.

Господин Хуснуллин отметил, что комплексная модернизация трассы М-9 «Балтия» способствует дальнейшему раскрытию туристического потенциала как Тверской, так и Московской областей.

Екатерина Отрашкевич