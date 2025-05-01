В музее ВС России прошла военно-патриотическая акция в честь 80-летия Победы

Военно-патриотическая акция «Знамя Победы» состоялась в Центральном музее вооруженных сил России в Москве. Она была посвящена 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

На торжественной церемонии состоялся ритуал передачи 25 копий Знамен Победы участникам военных парадов. Знамена будут пронесены на военных парадах, в том числе на Красной площади в Москве 9 мая.

В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Мосеев и ветеран Великой Отечественной войны Константин Федотов. Также на мероприятии присутствовали участники СВО, курсанты военно-учебных заведений Минобороны, юнармейцы и представители общественных военно-патриотических объединений.

«Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей»,— отметил господин Мосеев.