В музее ВС России прошла военно-патриотическая акция в честь 80-летия Победы
Военно-патриотическая акция «Знамя Победы» состоялась в Центральном музее вооруженных сил России в Москве. Она была посвящена 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Фото: Министерство обороны России
На торжественной церемонии состоялся ритуал передачи 25 копий Знамен Победы участникам военных парадов. Знамена будут пронесены на военных парадах, в том числе на Красной площади в Москве 9 мая.
В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Мосеев и ветеран Великой Отечественной войны Константин Федотов. Также на мероприятии присутствовали участники СВО, курсанты военно-учебных заведений Минобороны, юнармейцы и представители общественных военно-патриотических объединений.
«Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей»,— отметил господин Мосеев.