В Японии задержали водителя за наезд на семерых школьников

Житель Японии наехал на автомобиле на группу школьников в городе Осака. Семь детей пострадали. 28-летний водитель задержан, передает телеканал NHK.

Водителя подозревают в покушении на убийство. «Мне все надоело. Я пытался сбить их на своей машине и убить»,— сказал мужчина во время допроса (цитата по Kyodo). По словам очевидцев, водитель продолжил движение после наезда на школьников. На видео с места происшествия видны несколько машин скорой помощи, а также много сотрудников экстренных служб и полиции. Полиция продолжает расследовать обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел сегодня, 1 мая, около 13:30 по местному времени (7:30 мск). Место происшествия находится в жилом квартале, недалеко от начальной школы. Одна из пострадавших, девочка семи лет, получила серьезные травмы, в том числе перелом челюсти. Ее доставили в больницу. Остальные шестеро получили легкие травмы.