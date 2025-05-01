В Московском районе Казани началось обновление дорожного покрытия на участке улицы Декабристов (от Воровского до Восстания) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начался ремонт участка на улице Декабристов по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани начался ремонт участка на улице Декабристов по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Протяженность объекта составляет 0,9 км, ширина — 6 полос. Работы ведет подрядная организация ООО «Автодорстрой». По данным на сегодняшний день завершены демонтаж люков смотровых колодцев и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Готовность проекта оценивается в 30%.

В рамках ремонта специалисты уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади свыше 26 тыс. кв. м. Также запланировано благоустройство тротуаров общей площадью около 2 тыс. кв. м. Это включает замену более чем 2 тыс. погонных метров дорожного бортового камня и 810 погонных метров тротуарного бордюра.

Дополнительно будут реализованы меры по повышению безопасности дорожного движения: установка 10 дорожных знаков, 400 м пешеходных ограждений, 4 остановочных павильонов, а также нанесение новой горизонтальной разметки.

Артём Дергунов