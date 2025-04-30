Умер бывший министр печати Сергей Грызунов

Умер профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов, стало известно «Ъ». В 1994–1995 годах он возглавлял государственный комитет по делам печати.

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Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ Сергей Грызунов

Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ

Сергей Грызунов родился в 23 июля 1949 году в Куйбышеве (Самара). В 1971 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. В 1998 году — академию общественных наук при ЦК КПСС.

Господин Грызунов работал редактором в агентстве печати «Новости» (АПН). В издательском доме «Московские новости» занимал должность вице-президента. В 1996 году работал в предвыборном штабе Бориса Ельцина.

С 1998 года — вице-президент американской компании ICN Pharmaceuticfls. Преподавал в МГИМО. Главный редактор газеты «Новое русское слово», председатель Российской ассоциации независимых издателей.