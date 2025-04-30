Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль-Нахайяном, сообщили в Кремле. На встрече также присутствовал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По словам президента России в начале встречи, добрые дружеские отношения связывают РФ и ОАЭ. Детали переговоров в сообщении не приводятся.

Владимир Путин встречался с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заида Аль Нахайяном в октябре 2024 года. В ходе переговоров в ходе стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки дня.