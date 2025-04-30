Годовая инфляция в России составила 10,34%

Инфляция в России с 22 по 28 апреля 2025 года составила 0,11%, сообщил Росстат. Она находилась на уровне 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала апреля рост цен составил 0,47%, с начала года — 3,19%.

По состоянию на 28 апреля 2025 года инфляция год к году составляет 10,34%, указано в обзоре Минэкономразвития. За неделю на продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,18%. Остановился рост цен на плодоовощную продукцию (подешевели на 3,7% помидоры, на 6,7% огурцы и 1,4% бананы, но на 2,7% подорожали картофель и морковь). Повышение цен коснулось других категорий продовольственных товаров (0,2%).

Почти не изменились цены в сегменте непродовольственных товаров (0,01%). Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (до –0,7%), подешевели одежда и бытовая химия. Легковые автомобили подорожали на 0,1%. На тот же уровень подорожал бензин, а на дизельное топливо цены поднялись на 0,2% за неделю.

В секторе услуг темпы роста цен составили 0,16%. Замедлился рост цен на проживание в гостиницах до 0,4% и санаторно-оздоровительные услуги — также до 0,4%. Бытовые услуги подорожали на 0,3%, на услуги восстановления зуба пломбой — на 0,5%.