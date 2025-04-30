Главные новости за 30 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На капитальный ремонт перегонных тоннелей от станции метро «Автово» до «Проспекта Ветеранов» потратят чуть более 1 млрд рублей. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГУП «Петербургский метрополитен». Работы необходимы для восстановления гидроизоляции и ремонта обделки. Согласно техзаданию, их необходимо будет завершить до 31 января 2029 года.

ООО «Барус», которое связывают со Сбербанком, получило градостроительный план по участку площадью 10,6 га на намыве Васильевского острова. Он находится между Морским пассажирским портом и ЗСД. Сейчас площадка занята стихийным водоемом и диким пляжем. По словам гендиректора ООО «ЦКЭ им. Плетцер» Алины Плетцер, градостроительный план содержит исходные данные для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Планируется, что на намыве построят штаб-квартиру Сбербанка.

Подростков, которые перепрыгивали турникеты в петербургском метро, привлекут к ответственности. В подземке прокомментировали новый тренд среди несовершеннолетних. «Для предотвращения повторных нарушений усилены меры по контролю за соблюдением правил пользования петербургским метрополитеном»,— отметили в пресс-службе. Случаи неправомерных действий были выявлены ранее сразу на нескольких станциях метро.

Самолет из Санкт-Петербурга в Астрахань совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Речь идет о самолете Boeing 737, рейс осуществляла авиакомпания «Победа». Причиной внештатной ситуации стало состояние здоровья одной из пассажирок. По данным СМИ, у нее случился инфаркт.

Днем в центре Петербурга вводили перекрытия дорожного движения в связи с проведением очередной репетиции Парада Победы к 9 Мая. В частности, в течение нескольких часов для общественного и личного транспорта был недоступен участок Невского проспекта — от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта. Также на время перекрывали Литейный мост.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 30 апреля единогласно поддержали законопроект о так называемых «наливайках» в первом чтении. Предложения ко второму чтению будут собирать до 14 мая. По мнению парламентариев, от баров и магазинов-баров исходит опасность, так как там собирается соответствующий контингент.

Один из крупнейших ритейлеров России «Магнит» официально объявил на своем сайте о приобретении контрольного пакета долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», которая владеет брендом «Азбука вкуса». Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС. На текущий момент «Азбука вкуса» оперирует 171 магазином в Москве, Подмосковье и Петербурге.

В Санкт-Петербургском городском суде прошел процесс по апелляционной жалобе экс-гендиректора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара компании Евгения Ярмоша. В марте 2024 года их признали виновными в мошенничестве и отмывании средств при реконструкции консерватории. Бизнесмены получили по семь и девять лет колонии соответственно. На заседание явился военком, который, к удивлению защитников, сообщил, что господин Ярмош отправляется на СВО. Сам подсудимый подтвердил, что подписал контракт с Минобороны, однако тут же заявил, что передумал. Подробности — в репортаже «Ъ-СПб».

Регионы РФ с приближением Петербургского международного экономического форума начали искать исполнителей для подготовки своих экспозиций. Общий бюджет субъектов уже превышает 213 млн рублей. «Ъ-СПб» изучил опубликованные закупки. Раньше всех конкурс разместила Вологодская область (11 апреля). Регион выделил 25,2 млн рублей на оказание услуг по предоставлению за плату во временное пользование необорудованной выставочной площади 137 кв. метров для размещения стенда.

Приморский районный суд Санкт-Петербург зарегистрировал иск прокуратуры к рэперу Noize MC (Иван Алексеев признан Минюстом РФ иноагентом). Надзорный орган просит запретить доступ к треку «Кооператив "Лебединое озеро"». В материалах дела указано, что содержательно-смысловая направленность текста состоит в «формировании негативного отношения к представителям российской власти РФ, к президенту страны и его сторонникам». Также автор использует унизительные и оскорбительные формулировки, «которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ».

Административное дело об ЛГБТ-пропаганде («международной движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в отношении «Подписных изданий» зарегистрировано мировым судьей судебного участка № 207 Санкт-Петербурга. Книжному магазину вменяют ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Поводом для разбирательств стала продажа «Подписными изданиями» книг о феминизме: «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и других эссе» Сьюзен Зонтаг.

На аукцион в Санкт-Петербурге выставили знак ордена Святого Георгия I степени. Стартовая цена лота заявлена в 10 млн рублей, следует из информации на сайте «Литфонда». Орден датирован 1869 годом. Белую эмаль с оборотной стороны знака отреставрировали. Им был награжден Вильгельм I Фридрих Людвиг (1797-1888) — император Германской империи с 18 января 1871 года. Награду ему выдали в столетний юбилей ордена Святого Георгия.

В первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу петербургский «Зенит» нанес домашнее поражение московскому ЦСКА. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами в этой встрече у сине-бело-голубых отметились Саша Зделар (17-я минута) и Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 57-й минуте. Из-за позднего окончания матча в Петербурге на полчаса продлили работу всех станций метрополитена.