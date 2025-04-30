Юных борцов с капитализмом в петербургском метро привлекут к ответственности

Подростков, которые перепрыгивали турникеты в петербургском метро, привлекут к ответственности. В подземке прокомментировали новый тренд среди несовершеннолетних.

Случаи неправомерных действий выявлены на нескольких станциях метро. Средства объективного контроля зафиксировали их, информация направлена в управление полиции на метрополитене для принятия мер по привлечению подростков к административной ответственности.

«Для предотвращения повторных нарушений усилены меры по контролю за соблюдением Правил пользования Петербургским метрополитеном»,— добавили в пресс-службе метро.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый тренд в метро подростки снимают на видео и публикую в соцсетях. Свои действия они оправдывают «борьбой с капитализмом».

Татьяна Титаева