Торги за знак ордена Святого Георгия начнутся в Петербурге с 10 млн рублей

На аукцион в Санкт-Петербурге выставили знак ордена Святого Георгия I степени. Стартовая цена лота заявлена в 10 млн рублей, следует из информации на сайте «Литфонда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Литфонд» Фото: «Литфонд»

Орден датирован 1869 годом. Белую эмаль с оборотной стороны знака отреставрировали. За всю история присуждения таких наград кавалерами I степени стали 25 человек. Конкретно этим был награжден Вильгельм I Фридрих Людвиг (1797-1888) — император Германской империи с 18 января 1871 года. Награда была выдана в столетний юбилей Ордена Святого Георгия.

«Знак имеет особую культурную, историческую, художественную и музейную ценность»,— говорится в карточке лота. На него имеется заключение эксперта Министерства культуры РФ Валерия Климова.

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Татьяна Титаева