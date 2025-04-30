Российские регионы выделили более 210 млн рублей на стенды для ПМЭФ

Регионы России с приближением Петербургского международного экономического форума начали искать исполнителей для подготовки своих экспозиций. Общий бюджет субъектов уже превышает 213 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ъ-СПб» изучил опубликованные закупки. Раньше всех конкурс разместила Вологодская область (11 апреля). Регион выделил 25,2 млн рублей на оказание услуг по предоставлению за плату во временное пользование необорудованной выставочной площади 137 кв. метров для размещения стенда. Затем субъект объявил конкурс по поиску подрядчика на организацию застройки экспозиции — 63 млн рублей.

Краснодарский готов потратить чуть более 100 млн рублей на стенд. Согласно документам закупки, экспозицию украсят цветами. Заявлено размещение 17 фикусов в кашпо, настольной цветочной композиции из роз, декоративных лилий, фаленопсисов и статиц.

Кировская область заявила бюджет в 25 млн рублей на размещение стенда на площади 86 кв. метров. Регион намерен транслировать свои достижения в строительстве, развитии туризма, рассказать о вкладе в победу в Великой Отечественной войне.

Также подрядчиков ищут ведомства. Минспорта РФ выделило 74 млн рублей, Минобрнауки — 41,4 млн рублей. Сам Петербург потратит на стенд 108 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025, который пройдет с 18 по 21 июня.

Татьяна Титаева