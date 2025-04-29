Петербургские подростки перепрыгивают турникеты в метро для «борьбы с капитализмом»

Несовершеннолетние из Санкт-Петербурга запустили новый челлендж. Подростки перепрыгивают через турникеты в метрополитене, объясняя это «борьбой с капитализмом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

О новом тренде сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Свои «трюки» дети снимают на видео. На опубликованных роликах заметно, что сотрудники подземки даже не реагируют на такой способ спуститься в метро. Эти поступки несовершеннолетние объясняют «борьбой с капитализмом».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали блогера, на видео распивавшего водку в кабине машиниста метро.

Татьяна Титаева