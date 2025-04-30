ФК «Зенит» победил дома ЦСКА в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России

В первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу петербургский «Зенит» нанес домашнее поражение московскому ЦСКА. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами в этой встрече у сине-бело-голубых отметились Саша Зделар (17-я минута), еще в первой половине сезона выступавший за армейцев, и Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 57-й минуте.

Ответный матч этой стадии турнира пройдет в Москве 14 мая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за позднего окончания матча «Зенит» — ЦСКА в Петербурге на полчаса продлили режим работы всех станций метрополитена.

Андрей Цедрик