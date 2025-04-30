Перегонные тоннели от «Автово» до «Проспекта Ветеранов» отремонтируют за 1 млрд рублей

На капитальный ремонт перегонных тоннелей от станции метрополитена «Автово» до «Проспекта Ветеранов» потратят чуть более миллиарда рублей. Соответствующая закупка опубликована 29 апреля.

Заказчиком работ выступает ГУП «Петербургский метрополитен». Они необходимы для восстановления гидроизоляции и ремонта обделки. Согласно документам конкурса, исполнитель должен завершить работу до 31 января 2029 года.

Подрядчик должен будет заниматься восстановлением перегонных тоннелей в ночное время (с 00:30 до 5:10) по рабочим дням. В праздничные и выходные дни работы могут вестись по предварительной заявке и согласованию с метрополитеном.

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Татьяна Титаева