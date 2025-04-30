Самолет из Петербурга в Астрахань готовится совершить экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Это подтверждают данные сервиса FlightRadar24.

Речь идет о самолете Boeing 737, рейс осуществляет авиакомпания «Победа». По информации СМИ, причина экстренной посадки в состоянии здоровья одной из пассажирок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности.

Дарья Астанина