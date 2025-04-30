Петербургское метро закроют на 30 минут позже в связи с футбольным матчем

Вечером в среду, 30 апреля, все станции петербургского метрополитена закроются для входа и выхода пассажиров на 30 минут позже обычного времени. Это связано с поздним началом матча Кубка России по футболу «Зенит» — ЦСКА, сообщили в пресс-службе подземки.

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«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения после его окончания, в ночь с 30 апреля на 1 мая 2025 года продлевается работа петербургского метрополитена»,— уточняется в сообщении.

Сам футбольный матч на «Газпром Арене» начнется 30 апреля в 20:30 и завершится после 22:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль «Горьковской» полностью закроют на вход и выход в майские праздники.

Валерия Мальцева