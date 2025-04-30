Шойгу: Россия и США должны совместно снижать стратегические риски

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия последовательно доводит до США необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков. По его словам, это отразится на состоянии международной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации

Как отметил Сергей Шойгу, множество вызовов и угроз стали следствием «опасного курса» предыдущей администрации США, «направленного на слом всей системы стратегической стабильности». На сегодняшний день, отметил секретарь Совбеза, снижению рисков препятствует Европа.

«Достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза»,— сказал Сергей Шойгу в видеовыступлении на первой сессии заседания высоких представителей стран БРИКС в Бразилии.

Он подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы все государства Евразии получили твердые гарантии безопасного развития. «Чтобы ни над кем не висела угроза деструктивного внешнего вмешательства. Путь к этой цели видим через создание системы договоренностей и институтов, где бы на практике применялся принцип неделимости безопасности»,— объяснил Сергей Шойгу.

Лусине Баласян