Самолетам и поездам могут присвоить имена освобождавших Курскую область военных

Минтранс рассматривает возможность присвоения транспортным средствам имен военнослужащих, участвующих в освобождении Курской области в ходе СВО. Об этом рассказала ТАСС помощник главы ведомства Анастасия Рубанова.

Она уточнила, что имена военнослужащих, в том числе погибших, могут присвоить воздушным или морским судам и поездам. Однако этот вопрос требует проработки, а также «согласования с семьями героев», уточнила госпожа Рубанова.

В случае принятия положительного решения властям нужно проработать механизмы реализации инициативы, в том числе торжественные церемонии и информационное сопровождение. В Минтрансе считают, что такие инициативы сохраняют историческую память, а также подчеркивают связь между поколениями.

О полном освобождении Курской области от ВСУ начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля отчитался президенту Владимиру Путину. Бои с ВСУ в регионе шли с 6 августа 2024 года. Врио губернатора Александр Хинштейн поручил создать награду для людей, внесших вклад в освобождение региона от оккупации.

Читайте и слушайте о жизни курского приграничья в оккупации в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».