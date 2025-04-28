Хинштейн поручил учредить медаль за вклад в освобождение Курской области
Врио губернатора Александр Хинштейн поручил создать награду для людей, внесших вклад в освобождение региона от оккупации. Правительство региона должно подготовить изменения в областной закон о наградах, сказал он на заседании регионального правительства.
Александр Хинштейн
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Глава региона пояснил, что «медаль за вклад в освобождение Курской земли» будут вручать военнослужащим и людям, помогавшим им,— волонтерам, медикам, работникам промышленного сектора, то есть «тем, без кого бы дня освобождения не наступило».
В начале марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил о переходе российской армии в Курской области в масштабное наступление. 12 марта Минобороны официально подтвердило взятие Суджи. До освобождения Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о полном освобождении Курской области.