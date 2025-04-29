В администрации Краснодара проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, в том числе обыски, в здании администрации Краснодара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о должностном преступлении, сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.

По данным «Ъ», вопросы у правоохранительных органов возникли к заместителю главы Краснодара Всеволоду Нетребе, который курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка. Как сообщает «РИА Новости», его задержали. Кроме того, обыски проходят у других чиновников.

В департаменте информационной политики администрации Краснодара на звонок «Ъ» не ответили.

Анна Перова, Краснодар