Самолет МС-21, полностью оснащенный российскими системами, совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный российскими системами, совершил первый полет. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс м. МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

«МС-21 призван заменить „боинги“ и „эйрбасы“ в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту. В сочетании с двигателями ПД-14 это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономику для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Напомним, двигатель ПД-14 разработан для оснащения перспективного лайнера МС-21. Изделие должно серийно производиться в АО «ОДК — Пермские моторы». Инвестиции в эту работу, по данным СМИ, составили около 70 млрд руб. Сертификат типа от Росавиации ПД-14 получил еще в 2018 году.