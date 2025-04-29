Ключевой фактор конкурентоспособности

Логистика в условиях глобализации экономики становится едва ли не главным фактором конкурентоспособности товара. Именно эта отрасль позволяет сделать так, что товар, произведенный за тысячи километров, может оказаться ниже по цене, чем аналогичное изделие, выпущенное в паре десятков километров от потенциального потребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом, как ни парадоксально, несмотря на свою передовую роль в экономике, отрасль далеко не в топах рейтингов по цифровизации. Финансовый сектор, телеком и торговля современные технологии осваивают гораздо быстрее и активнее.

Особенно отстает цифровизация логистики в так называемой «последней миле» — на этапе доставки груза до конечного потребителя. Связано это с тем, что, как правило, на том участке чаще всего задействован малый и средний бизнес, для которого внедрение дорогостоящих технологий пока непозволительная роскошь.

Однако в ключевых узлах логистических операций цифровизация идет полным ходом и затрагивает все основные процессы: начиная с выстраивания маршрута и заканчивая хранением на складе. Вероятно, в будущем эти процессы только ускорятся: внедрение технологий позволяет экономить десятки процентов на логистических операциях. А в условиях острого дефицита рабочей силы вопрос минимизации человеческого фактора выходит в число приоритетных.

Все упирается, как всегда, в отсутствие инфраструктуры. Бизнес, безусловно, найдет способ ускорить процессы цифровизации, выберет оптимальное, самое дешевое решение. Но инфраструктура чаще всего прерогатива государства. Вряд ли даже крупный бизнес сегодня в состоянии потянуть проекты по созданию сети дорог для беспилотного транспорта. Ожидать от чиновников быстрых действий в этом направлении не приходится. Однако органы власти могут и должны создать условия для того, чтобы частному бизнесу стало выгодно и интересно создавать инфраструктуру самостоятельно.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Логистика»