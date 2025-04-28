Немецкая Merck покупает за $3,9 млрд американскую SpringWorks

Сегодня фармацевтическая компания Merck KGaA сообщила о покупке биотехнологической компании SpringWorks Therapeutics за $3,9 млрд. О переговорах впервые стало известно 7 февраля.

За каждую акцию американской компании немцы дают $47, премия к средней цене акций SpringWorks за 20 дней биржевых торгов после 7 февраля составила 26%. Сделка будет финансироваться свободными денежными средствами и новыми облигациями.

Для Merck эта сделка станет одной из крупнейших за всю историю. Эксперты отмечают, что SpringWorks интересна немецкой компании благодаря своим разработкам в борьбе с онкологическими заболеваниями, прежде всего препаратам против редких видов опухолей, новообразований и тому подобного. У SpringWorks в настоящее время продаются два препарата — Оgsiveo для борьбы с десмоидными опухолями (годовые продажи около $172 млн) и Gomekli, который был одобрен регуляторами США в феврале для лечения нейрофиброматоза первого типа.

Евгений Хвостик