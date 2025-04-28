Из-за сильного задымления ограничено движение по трассе Чита—Хабаровск

В Забайкальском крае на 13-м километре федеральной автодороги «Амур» Чита—Хабаровск ограничено движение. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ограничения введены «в связи с лесным пожаром и сильной задымленностью».

«Движение осуществляется в реверсивном режиме, автомобили пропускают партиями. На месте работают пожарные, сотрудники ГАИ и дорожные службы»,— уточняется в сообщении.

В регионе в настоящее время растет площадь лесных пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Забайкалье сегодня, 28 апреля, действуют 35 пожаров на площади свыше 314 тыс. га. В крае действует режим ЧС федерального уровня. К тушению привлечено около 1,4 тыс. человек.

Влад Никифоров, Иркутск