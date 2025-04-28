Глава Забайкалья вылетел в пострадавший от лесных пожаров округ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов совместно с главой регионального ГУ МЧС России Николаем Басовым вылетел в Петровск-Забайкальский округ, где лесной пожар действует на окраине поселка Новопавловка. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, огонь уничтожил четыре жилых дома, пострадавших нет. В поселке, где проживает около 3 тыс. человек, ведется частичная эвакуация жителей, открыт пункт временного размещения.

«В селе действуют техногенный и ландшафтный пожары, на месте работают 25 пожарных и восемь единиц техники. Дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями и самолет Ил-76 МЧС России»,— отмечается в сообщении ГУ МЧС по Забайкалью. Уточняется, что вблизи поселка «горит сухая трава на площади 200 гектаров».

Влад Никифоров, Иркутск