В Башкирии 70 человек станут участниками кадровой программы для ветеранов СВО

Участие в проекте «Герои Башкортостана» примут 70 человек, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров. Он добавил, что среди остальных претендентов планируется провести дополнительный отбор и «помогать им двигаться вперед».

«Герои Башкортостана» — региональное продолжение федеральной программы «Время героев». Проект создан для формирования резерва управленческих кадров из участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях республики.

Башкирия стала по сравнению с другими региональными программами стала абсолютным лидером по числу поданных заявок, сообщил господин Хабиров. В ней зарегистрировалось 2026 участников, среди которых большое число жителей других регионов.

Наталья Балыкова