Чистая прибыль АО «Чепецкий механический завод» сократилась на треть в 2024 году

Чистая прибыль АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) составила чуть более 2 млрд руб. в 2024-м, что на 37,2% меньше, чем годом ранее, следует из отчета о финансовых результатах глазовского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». При этом общество за год нарастило выручку с 23,4 до 25 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО ЧМЗ Фото: Пресс-служба АО ЧМЗ

По данным сайта предприятия, ЧМЗ входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Основное направление деятельности предприятия — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Генеральным директором ЧМЗ является Сергей Чинейкин. Как указано на «СПАРК-Интерфакс», к дочерним компаниям ЧМЗ относятся три ООО — «Прибор-сервис», «Санаторий-профилакторий Чепца» и «Энергоремонт».