В Краснодаре за три месяца ликвидировали 8,5 тысяч нелегальных свалок

В Краснодаре за первые три месяца 2025 года ликвидировали более 8,5 тыс. мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Общий объем убранного мусора составил порядка 48,1 тыс. куб. м, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мэрии также отметили положительную динамику в переработке отходов. Доля утилизируемых ТКО увеличилась с 11 тыс. т в 2023 году до 23 тыс. т в 2024 году.

Региональным оператором по обращению с ТКО в Краснодарской зоне с 2017 года является АО «Мусороуборочная компания». Для ликвидации незаконных свалок на муниципальных землях заключен контракт между компанией и МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». На основе соглашения поступающие от оператора уведомления об обнаружении несанкционированных скоплений мусора обрабатываются и передаются в работу.

Кроме того, в текущем году заключены дополнительные муниципальные контракты на реконструкцию площадок накопления ТКО. Работы включают устройство оснований, установку закрытых ограждений и отсеков для крупногабаритных отходов.

Также в городе продолжается борьба с нелегальными перевозчиками отходов. С начала работы межведомственного штаба в 2023 году провели более 170 рейдов, оформили свыше 250 административных протоколов, эвакуировали 167 автомобилей и очистили около 50 га территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара перенесли общегородской субботник с 26 на 30 апреля из-за прогнозируемого дождя. Мероприятие завершает марафон чистоты, который проходит в краевой столице

Анна Гречко