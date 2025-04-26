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Коммерсантъ FM
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Рим и мир прощаются с папой

Около 150 тыс. верующих пришли к полудню пятницы, 25 апреля, в базилику Святого Петра в Риме проститься с папой римским Франциском, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни. Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни после тяжелой болезни. По данным агентства EFE, из-за наплыва желающих распорядителям похорон пришлось две ночи подряд корректировать режим допуска в базилику. Изначально двери в эту церковь должны были закрыть в полночь, но в итоге продлили прощание на два с половиной часа. В пятницу же двери базилики были открыты уже с 5:40.

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Торжественная церемония похорон и обряд погребения понтифика пройдут 26 апреля в римской церкви Санта-Мария-Маджоре. После поминальной службы, которую возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, кортеж с телом понтифика проедет по улицам Рима — со скоростью пешехода, чтобы дать горожанам попрощаться с папой. Согласно опубликованному Ватиканом списку, на похороны прибудут свыше 160 делегаций от государств и международных организаций. В числе гостей — президент США Дональд Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон. Россию представит министр культуры Ольга Любимова. По данным итальянских СМИ, на церемонии ожидается до 500 тыс. человек.

В завещании папа римский попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений, избрав местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре. На надгробии будет всего одно слово — «Франциск».

Иван Тяжлов

Фотогалерея

Прощание с папой римским Франциском

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Женщина в соборе Святого Петра

Женщина в соборе Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Фото: Claudia Greco / Reuters

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Фото: Leah Millis / Reuters

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Фото: Andreea Alexandru / AP

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Фото: Emilio Morenatti / AP

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Фото: Markus Schreiber / AP

Очередь перед входом в собор

Очередь перед входом в собор

Фото: Francisco Seco / AP

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

Фото: Emilio Morenatti / AP

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Фото: Francisco Seco / AP

Участники обряда прощания

Участники обряда прощания

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Монахини в очереди к гробу

Монахини в очереди к гробу

Фото: Markus Schreiber / AP

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Фото: Andrew Medichini / AP

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Фото: Bernat Armangue / AP

Очередь перед входом в собор

Очередь перед входом в собор

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Фото: Carlos Barria / Reuters

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Очередь перед гробом понтифика

Очередь перед гробом понтифика

Фото: Yara Nardi / Reuters

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L&#39;Osservatore Romano, посвященной покойному

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L'Osservatore Romano, посвященной покойному

Фото: Claudia Greco / Reuters

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

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Женщина в соборе Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Фото: Claudia Greco / Reuters

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Фото: Leah Millis / Reuters

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Фото: Andreea Alexandru / AP

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Фото: Emilio Morenatti / AP

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Фото: Markus Schreiber / AP

Очередь перед входом в собор

Фото: Francisco Seco / AP

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

Фото: Emilio Morenatti / AP

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Фото: Francisco Seco / AP

Участники обряда прощания

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Монахини в очереди к гробу

Фото: Markus Schreiber / AP

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Фото: Andrew Medichini / AP

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Фото: Bernat Armangue / AP

Очередь перед входом в собор

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Фото: Carlos Barria / Reuters

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Очередь перед гробом понтифика

Фото: Yara Nardi / Reuters

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L'Osservatore Romano, посвященной покойному

Фото: Claudia Greco / Reuters

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

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