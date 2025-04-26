Рим и мир прощаются с папой

Около 150 тыс. верующих пришли к полудню пятницы, 25 апреля, в базилику Святого Петра в Риме проститься с папой римским Франциском, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни. Понтифик скончался 21 апреля на 89-м году жизни после тяжелой болезни. По данным агентства EFE, из-за наплыва желающих распорядителям похорон пришлось две ночи подряд корректировать режим допуска в базилику. Изначально двери в эту церковь должны были закрыть в полночь, но в итоге продлили прощание на два с половиной часа. В пятницу же двери базилики были открыты уже с 5:40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Торжественная церемония похорон и обряд погребения понтифика пройдут 26 апреля в римской церкви Санта-Мария-Маджоре. После поминальной службы, которую возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, кортеж с телом понтифика проедет по улицам Рима — со скоростью пешехода, чтобы дать горожанам попрощаться с папой. Согласно опубликованному Ватиканом списку, на похороны прибудут свыше 160 делегаций от государств и международных организаций. В числе гостей — президент США Дональд Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон. Россию представит министр культуры Ольга Любимова. По данным итальянских СМИ, на церемонии ожидается до 500 тыс. человек.

В завещании папа римский попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений, избрав местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре. На надгробии будет всего одно слово — «Франциск».

Иван Тяжлов