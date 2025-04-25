«Золотое кольцо» покатилось по концертам

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. В частности, об этом “Ъ FM” рассказал промоутер компании «Ру-концерт» и давний друг семьи исполнительницы Евгений Морозов. По его словам, на летних корпоративах, которые у коллектива «Золотое кольцо» уже полностью забронированы, ценник повысился до 15-20 млн руб. в зависимости от локации мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Надежду Кадышеву называют феноменом соцсетей, в прошлом году ее композиция «Плывет веночек» стала вирусной в TikTok. Трек запустил огромную волну интереса к артистке, которая вылилась в многотысячные концерты по всей стране. На этом фоне ансамбль «Золотое кольцо» даже перешел к стадионному формату выступлений, указывали организаторы концертов, чтобы взрослые могли посидеть, а молодые — потанцевать. Это подтвердил и сын артистки Григорий Кадышев. Только в этом году запланировано уже минимум 12 концертов по всей стране со средней вместимостью 10-20 тыс. зрителей. Феномен популярности артистки “Ъ FM” обсудил с промоутером компании «Ру-концерт» Евгением Морозовым:

«Для меня все это объяснимо, и феномена никакого нет. Я их концерты проводил еще в 1998-1997-х годах, они всегда собирали аншлаги. Просто сегодня кто-то занялся продвижением коллектива. Потому что устали от наших других артистов, которые просто поют, перекореживая русский язык, от песен, музыка для которых создана не композиторами, а просто техническим агрегатором. На концертах Кадышевой публика ликует, это для них не какие-то придуманные певички, она для них родная. Раньше исполнительница давала 500 концертов в год, сегодня запрос на 600-700. Думаю, они и сами еще пока не знают, как с этим правильно справиться.

Что касается ценообразования, то, на мой взгляд, концерт должен стоить где-то от 18 до 25 млн руб. Потом, что такое 25 млн руб.? У Кадышевой целый коллектив, его нужно содержать, это все недешево».

Пользователи соцсетей считают, что Кадышева сейчас «популярнее, чем Инстасамка». Спрос на ее концерты растет с прошлого года. По данным стриминг-сервиса «Звук», в октябре 2024-го год к году число прослушиваний песен артистки выросло в семь раз. На «Яндекс Музыке» число ежемесячных слушателей сейчас превышает 2 млн, всего на 200 тыс. меньше, чем, например, у Шамана. В прошлом году Надежда Кадышева выступала и на фестивале VK в Лужниках. Ждать ли артистку этим летом и на других open air?

Продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин считает, что ее выступление могла бы стать изюминкой таких мероприятий: «Успех Кадышевой состоит из нескольких аспектов. Вообще сейчас есть действительно бум и спрос на любую музыку, которая имеет в своей основе народные традиции. Во всех жанрах это есть. Во-вторых, то, что она завирусилась, это очень хорошо, потому что получается семейная история: те, кто постарше, ее знают, а те, что помоложе, знакомятся с творчеством певицы через TikTok, что называется, по приколу. Мы несколько раз такие вещи наблюдали. Это явный вирусный эффект. Остается только позавидовать.

Если мы говорим конкретно про "Дикую мяту", то все-таки то, чем занимается Надежда Кадышева, — это, скорее, поп-искусство, а мы чуть про другую музыку. Это не тот же артист, за которым люди поедут с палатками в поле за город. Но если, например, тебе 20+ лет, и по приколу на фестивале такой артист выступает, то это может стать дополнительной фишкой. Я бы, например, наверное, на месте "Пикника Афиша" или "Стереолета" об этом бы подумал. В случае Ural Music Night это вообще было бы органичным, потому что это мероприятие, которое захватывает весь город. Сложно представить лучшего в моменте артиста для этого».

Фестиваль Ural Music Night ежегодно проходит в Екатеринбурге. Организаторы рассказали, что хотели пригласить на него и «Золотое кольцо», но удалось ли, не сообщается. Оперативный комментарий “Ъ FM” получить об этом не удалось. Согласно гастрольной афише коллектива на ближайшие месяцы, билетов почти не осталось. А в некоторых городах и вовсе пришлось организовать дополнительные концерты. Места еще есть на 19 июня в Казани на «Татнефть-арене». Стадион вмещает 8,5 тыс. зрителей, билеты обойдутся от 4 тыс. руб. до 8 тыс. руб. В Москве у коллектива будет концерт в Зеленом театре парка Горького. Попасть можно на дополнительное мероприятие 27 августа. Цены стартуют от 4,5 тыс. руб.

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Екатерина Вихарева