Пермскому активисту продлили меру пресечения

Дзержинский суд Перми продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий активисту Роману Юшкову, обвиняемому по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). «Мера пресечения, связанная с запретом определенных действий, продлена Юшкову на два месяца — до 25 июня», — сообщили порталу Ura.ru в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Юшков в ходе заседания по избрании меры пресечения.

Фото: Дмитрий Астахов Роман Юшков в ходе заседания по избрании меры пресечения.

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении Романа Юшкова было возбуждено в следственном отделе по Дзержинскому району 25 февраля 2025 года. 6 марта его вызвали на допрос и задержали в качестве подозреваемого. Как считает следствие, еще 11 августа 2023 года господин Юшков разместил на своей страничке «ВКонтакте» видеоролик. В ходе судебной психолого-лингвистической экспертизы ее авторы посчитали, что содержание ролика возбуждает ненависть и вражду, а также рознь к некоторым национальностям, в частности к узбекам и чеченцам. При этом за восемь месяцев до его размещения Роман Юшков привлекался за это деяние, но в административном порядке.

7 марта 2025 года Дзержинский суд Перми отклонил ходатайство следствия об аресте господина Юшкова и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили покидать место жительства с девяти вечера до шести утра, отправлять и получать почтовые отправления средствами связи и интернетом. Кроме того, он обязан являться на вызовы следствия и суда.