Модернизация замедленного действия

По данным “Ъ”, Саратовскую ТЭЦ-2 и Пермскую ТЭЦ-14 «Т Плюс» могут исключить из перечня проектов модернизации без уплаты штрафов. С момента конкурсного отбора выросли как капитальные затраты, так и срок завершения проектов. «Т Плюс» все же установит газовую турбину «Силовых машин» на Пермской ТЭЦ-14, ее поставка запланирована на 2027 год, и компания не отказывается от модернизации в будущем, но введет оборудование в эксплуатацию не ранее 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская ТЭЦ-2

Фото: Т Плюс Саратовская ТЭЦ-2

Фото: Т Плюс

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики 29 апреля рассмотрит вопрос об исключении Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14 из перечня проектов модернизации, следует из материалов к заседанию (“Ъ” видел документы). С просьбой не уплачивать штраф за отказ от модернизации к вице-премьеру Александру Новаку в ноябре 2024 года обратился бывший гендиректор «Т Плюс» Александр Вилесов.

Проекты модернизации Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14 с использованием инновационных газовых турбин ГТЭ-65.1 мощностью 70 МВт были отобраны на конкурсе в 2021 году, за их изготовление ответственны «Силовые машины». По информации “Ъ”, энергоблоки должны были начать поставки мощности с 1 апреля 2028 года.

С 2021 года «Т Плюс» вел переговоры об условиях поставки, и в 2022 году «Силовые машины» предложили образец газовой турбины, для которого требуется испытательный стенд, пишет в письме господин Вилесов. По оценкам компании, его строительство приведет к росту капитальных затрат на 6,4 млрд руб. Как следует из пояснительной записки к заседанию правкомиссии, при действующих уровнях ставок кредитования увеличение сроков реализации сделало проекты убыточными для компании, и экономические потери могут составить более 12 млрд руб. Кроме того, сначала должны быть подтверждены технические показатели образца ГТЭ-65.1 на Пермской ТЭЦ-14, что, соответственно, увеличит сроки реализации проекта и на Саратовской ТЭЦ-2.

Как правило, за отказ от модернизации ТЭС генкомпании платят штраф. По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, для «Т Плюс» он не предусмотрен. При этом генкомпания не отказывается от установки турбины в будущем, условия договора с «Силовыми машинами» были согласованы в конце марта, сообщали компании. «Запуск оборудования для проведения пусконаладки запланирован на 2028 год»,— говорится в пресс-релизе «Силовых машин». Начало поставки мощности на модернизированном блоке Пермской ТЭЦ-14 возможно не ранее 1 января 2031 года, указано в материалах к заседанию правкомиссии.

Согласно письму господина Вилесова, одно из предложений «Т Плюс» — установить специальную надбавку к цене мощности аналогично применяемой для «Интер РАО» по калининградским электростанциям для компенсации средств на строительство стенда в объеме около 6,4 млрд руб. в ценах 2024 года.

В Минэнерго и «Совете рынка» не ответили запрос “Ъ”. В «Т Плюс» отказались комментировать вопросы предстоящей правкомиссии, отметив, что ориентировочный срок изготовления и доставки головного образца ГТЭ-65.1 на Пермскую ТЭЦ-14 — 2027 год. Для обеспечения актуальных параметров проекта «Т Плюс» планирует участвовать в следующих отборах модернизации оборудования с использованием газовых турбин.

Сергей Роженко из Kept считает отказ генкомпании от проектов модернизации рациональным. Обеспечить надежность теплоснабжения можно за счет продления эксплуатации существующих турбин или строительства замещающих пиковых водогрейных котлов, считает он. По мнению аналитика, интересно предложение о начале системного финансирования работы по подготовке организации производства газовых турбин большой мощности, в том числе сооружения стенда. «Стоимость разработки такого штучного товара трудно переложить в стоимость единичного проекта»,— отмечает эксперт.

Анна Тыбинь