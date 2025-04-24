Посол Франции не исключил снятие европейских санкций с России
Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» заявил, что если в мирном соглашении по Украине будут учтены обеспокоенности европейских стран, то будет открыт и вопрос о приостановке или снятии санкций в отношении России. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что отмена рестрикций вошла в план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Дипломат отметил, что Париж пока не видел «что-то похожее на детальный план».
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«Если будут учтены обеспокоенности европейских стран, то вопрос о приостановке или снятии санкций будет открытым. Но не думаю, что мы до этой точки уже дошли»,— сказал Николя де Ривьер.
При этом он подчеркнул, что решение о снятии санкций Евросоюза должны принимать входящие в блок государства, а не «какая-то третья страна». «То есть США могут, конечно, решать что угодно по поводу собственных санкций, но не по поводу европейских»,— отметил французский посол.
Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».