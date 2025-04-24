Посол Франции не исключил снятие европейских санкций с России

Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» заявил, что если в мирном соглашении по Украине будут учтены обеспокоенности европейских стран, то будет открыт и вопрос о приостановке или снятии санкций в отношении России. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что отмена рестрикций вошла в план США по урегулированию российско-украинского конфликта. Дипломат отметил, что Париж пока не видел «что-то похожее на детальный план».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если будут учтены обеспокоенности европейских стран, то вопрос о приостановке или снятии санкций будет открытым. Но не думаю, что мы до этой точки уже дошли»,— сказал Николя де Ривьер.

При этом он подчеркнул, что решение о снятии санкций Евросоюза должны принимать входящие в блок государства, а не «какая-то третья страна». «То есть США могут, конечно, решать что угодно по поводу собственных санкций, но не по поводу европейских»,— отметил французский посол.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян