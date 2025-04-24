Ladoga повышает градус солодового патриотизма

Вчера на заводе петербургского производителя алкогольных напитков Ladoga состоялся официальный запуск розлива российского бренда виски «Крутояр» тиражом 100 тыс. бутылок. Компания планирует продать в этом году 2 млн литров нового виски. На данный момент в развитие одноименной винокурни в Ставропольском крае и оснащение новой производственной линии на заводе в Петербурге Ladoga вложила 1,1 млрд рублей. Эксперты относят продукт к бюджетному массовому сегменту и считают, что у него хорошие перспективы изменить сложившиеся стереотипы о том, где должен быть произведен хороший виски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель называет новый бренд крепкого напитка 100% российским, потому что он изготавливается исключительно из российского зерна

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Производитель называет новый бренд крепкого напитка 100% российским, потому что он изготавливается исключительно из российского зерна

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил в день старта розлива нового бренда виски президент компании Ladoga Вениамин Грабар, производитель уже вложил 500 млн рублей в модернизацию купленной компанией в 2024 году винокурни в Буденновске (Ставропольский край). Еще столько же инвестиций будет направлено в развитие винокурни в этом году. 600 млн было вложено в организацию новой производственной линии на петербургском заводе компании. Прогнозная цена за бутылку продукта составляет до 1000 рублей.

Производитель называет новый бренд крепкого напитка полностью российским, потому что он изготавливается исключительно из российского зерна и имеет «100-процентно русскую идентификацию» (название пишется кириллицей). Сейчас завод начал выпуск купажированного виски, осенью компания намерена запустить производство солодового виски, а в следующем году — ржаного и кукурузного. По словам господина Грабара, сейчас у компании есть договоренность по поставкам нового продукта с крупнейшими федеральными ритейлерами («Магнит», «Ашан», «Лента» и другие). Традиционные страны-партнеры компании: Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Монголия, Китай, Индия — также заинтересованы в поставках «Крутояра». «У нас в России мы имеем самостоятельный взгляд на продукцию любого алкогольного направления и можем привнести туда что-то наше традиционно русское. Считаем, что все продукты, представленные на мировом рынке, отечественная алкогольная индустрия может сделать ничуть не хуже»,— заявил президент Ladoga.

Из-за повышения акциза на рынке алкогольной продукции сегодня наблюдается снижение объемов производства, признает господин Грабар. «Мы, конечно, к этой ситуации заранее готовились и нарабатывали некий запас продукции на начало 2025 года, чтобы нивелировать последствия повышения цен»,— объяснил он. За первый квартал 2025 года объем производства компании снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако прирост по продажам крепких спиртных напитков (КСН) достиг 18,4%. По данным рейтинга A.LIST, по продажам КСН группа Ladoga занимает пятое место в списке российских производителей с долей рынка в 4,56% и объемом реализованной продукции за январь — март текущего года в 1,33 млн дал.

По словам руководителя «Школы виски», сооснователя рейтинга A.LIST Алексея Пятницкого, заявленная цена в 1000 рублей делает продукт интересным в массовом бюджетном сегменте. Конкурировать с известными зарубежными брендами виски (Johny Walker, Jameson и т. д.), которые стоят чуть дороже тысячи рублей, будет сложно, не скрывает эксперт. «Сделать первую покупку нового продукта из-за любопытства, по акции в магазине — легко. А вот вернуться за товаром во второй, третий раз можно, только если покупателю понравится содержимое»,— отмечает господин Пятницкий. Сам он оценил вкус нового виски как продукта в данной ценовой категории как «хороший».

Представители производителя и эксперты затрудняются на данном этапе оценить долю рынка, которую может занять новый российский бренд. Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, сооснователь рейтинга A.LIST, напоминает, что другой бренд виски этой же компании — Fowler’s, производство которого Ladoga начала несколько лет назад, сегодня является третьим по популярности брендом данного алкогольного напитка отечественного производства по объему продаж. «Основное преимущество Ladoga — в их гибкости, быстроте реакции на запросы рынка. У них самая большая линейка продукции в рамках одного выпускаемого бренда, благодаря чему они умеют быстро завоевывать разные целевые группы потребителей»,— заметил эксперт.

В компании Ladoga рассказали, что будут выстраивать маркетинговую стратегию нового продукта за счет «русской аутентичности», рассчитывая вызвать интерес именно у той категории потребителей, которая ждала «чисто русского виски». Как рассказал журналистам господин Грабар, в России много населенных пунктов, водоемов и разных интересных мест с названием «Крутояр». В рамках продвижения нового продукта в компании даже планируют провести экспедицию по этим местам, многие из которых сложно назвать благополучными в социальном и экономическом планах, чтобы привлечь внимание широкой общественности к истории этих мест, национальным традициям и особенностям уклада жизни местного населения, а также оказать поддержку в развитии данных локаций.

Александра Тен