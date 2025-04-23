Строй, отряд

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» при участии Синодального отдела по благотворительности провел исследование мотивации добровольцев, ремонтирующих разрушенные жилые дома на новых российских территориях. Социологи выяснили, что многие участники проекта, организованного при поддержке РПЦ, изменили жизненные приоритеты, а часть из них хотела бы продолжить работу в Донбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Проект по восстановлению частных домов в Мариуполе, Ясиноватой и других городах Донбасса был организован Синодальным отделом по благотворительности по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в марте 2023 года. Добровольцы более двух лет помогают тем, кто не может сам отремонтировать свое жилье: пожилым, одиноким людям с инвалидностью, многодетным семьям.

В проекте приняли участие более 1600 человек, они восстановили более четырех сотен домов. Большинство из них (66%) находились на новых территориях менее двух недель.

Авторы опроса выявили разные по мотивации группы, не уточняя их доли среди респондентов. У большинства добровольцев основным мотивом участия в проекте было желание оказать помощь местным жителям и показать им, что они «не одни, не брошены и вся Россия вместе с ними». Многие респонденты отмечали, что не могли оставаться в стороне, потому что это противоречит их мировоззрению и моральным принципам. Часть добровольцев последовали в зону конфликта за близкими, которые уже работали добровольцами; другие заявили, что через помощь нуждающимся людям преодолели личностный кризис. Некоторые волонтеры объяснили, что ими руководило желание увидеть своими глазами, что происходит на освобожденных территориях. 90% участников опроса считают себя верующими. Для 86% добровольцев тот факт, что РПЦ является организатором проекта, стал дополнительным аргументом принять в нем участие.

Согласно опросу, наиболее тяжелое впечатление произвело на строителей-волонтеров состояние освобожденных территорий. «Добровольцев поразил размах разрушений,— говорится в материалах исследования.—Тяжело было смотреть на лежащие в руинах города, в которых нет ни людей, ни машин, а вечером — ни одного огонька. Отдельные добровольцы работали достаточно близко к фронту. Поначалу это настораживало и угнетало, но постепенно они к этому привыкли. Тем более поразительно для многих респондентов было встретить среди такой разрухи людей, не озлобившихся на весь мир, позитивно настроенных, с надеждой и уверенностью смотрящих в будущее».

У большинства участников опроса не возникало желания бросить работу; многие готовы были бы остаться на более долгий срок.

94% респондентов хотели бы в будущем еще раз принять участие в этом или похожем проекте.

90% участников проекта рекомендовали бы друзьям и близким заниматься добровольчеством и участвовать в подобных инициативах. 87% высоко оценили организацию проекта.

74% добровольцев заявили, что после проекта их эмоциональное самочувствие улучшилось, а у 43% улучшилось и физическое самочувствие.

Многие респонденты заявили о «кардинальной переоценке ценностей»: они перестали считать приоритетом деньги и другие материальные блага, стали спокойнее относиться к проблемам, добрее — к людям, начали воспринимать жизнь как благо.

«Участники отмечали, что проект помог им в формировании себя как личности,— рассказала “Ъ” директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.— Этот проект РПЦ стал инструментом социализации взрослых людей, в ходе которого развиваются и укрепляются гражданские добродетели, которых часто не хватает в наше время». «Не все добровольцы верующие, но они буквально исполняют Евангелие: служат другим, жертвуя своим временем и силами для помощи пострадавшим,— сказал “Ъ” и. о. руководителя Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.— Исследование ВШЭ показало, насколько востребована помощь и какие глубокие изменения благодаря нашему проекту происходят в жизни самих добровольцев. Тот человек, кто сделал хотя бы немного добра другому, внутренне меняется, его жизнь наполняется подлинным смыслом». Михаил Потокин призвал желающих присоединиться к проекту, воспользовавшись бесплатным телефоном 8-800-70-70-222 или сайтом помочьвбеде.рф.

Павел Коробов