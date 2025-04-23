Убийца Гуччи пытался застрелить сына и себя

Убийца итальянского фешен-предпринимателя Маурицио Гуччи находится в тяжелом состоянии в больнице после домашней ссоры. Повздорив с сыном, он пытался убить его, а потом и себя. Об этом сообщают итальянские СМИ, в том числе Il Messagero.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бенедетто Черауло

Фото: Luca Bruno / AP Бенедетто Черауло

Фото: Luca Bruno / AP

63-летний Бенедетто Черауло приобрел всемирную известность в 1995 году, когда убил Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома и по совместительству его главу. Заказчиком громкого убийства была бывшая жена Маурицио — Патриция Реджани. История получила такой резонанс, что даже стала основой для вышедшего на экраны в 2021 году фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи», в котором снялись Леди Гага и Адам Драйвер.

Бенедетто Черауло был приговорен к 28 годам тюрьмы и вышел на свободу в 2017-м. С тех пор он проживал в деревушке Санта-Мария-аль-Монте в окрестностях Пизы.

По информации Il Messagero, на Пасху к нему приехал 37-летний сын Гаэтано. Они поссорились, и Бенедетто Черауло выстрелил сыну в лицо и ранил его. Тем не менее Гаэтано сумел уехать из дома на автомобиле, после чего Бенедетто попытался застрелиться. Причины конфликта пока неизвестны: полиции не удалось допросить ни отца, ни сына.

Виктор Буй