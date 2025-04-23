В Ярославле запустят каршеринг «Делимобиль»
В Ярославле с 28 апреля начнет работать каршеринг компании «Делимобиль». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С этого дня в городе можно будет взять автомобиль на время с помощью мобильного приложения. После эксплуатации машину нужно будет оставить на парковке в Ярославле. При этом губернатор отметил, что в планах распространить работу компании и на другие города региона.
«Для Ярославской области эта услуга очень актуальна. Каршеринг поможет и жителям оперативно передвигаться по городу, и гостям увидеть больше, чем предлагают организованные экскурсионные туры. Кроме того, каршеринг снижает нагрузку на дорожную сеть, заменяя в среднем 5 – 6 автомобилей»,— рассказал господин Евраев.
«Делимобиль» — первый проект каршеринга, открытый в 2015 году. Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тольятти, Челябинске, Туле и Уфе. Суммарный парк сервиса составляет уже более 20 тыс. автомобилей, в том числе Tesla Model 3, Hyundai Solaris, Kia Rio, MINI Cooper, Audi Q3, Skoda Octavia, BMW и другие.