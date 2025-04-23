Студентов переводят на оплатный тариф

Североамериканская Ассоциация студенческого спорта (NCAA), крупнейшая в мире структура, уже на протяжении почти 120 лет культивирующая любительский спорт, фактически отказалась от своего статуса. Совет управляющих NCAA согласовал отмену более 150 пунктов регламента. Ключевое изменение — снятие запрета на прямые выплаты спортсменам, выступающим за университетские команды. Это стало следствием судебного процесса, начатого рядом бывших атлетов, посчитавших, что NCAA им систематически недоплачивала. Фактически теперь в США появится еще одна профессиональная лига. В NCAA входит 1,1 тыс. образовательных учреждений. Каждое из них получит право платить напрямую своим спортсменам $20 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участницы баскетбольного турнира, который проводит NCAA

Фото: Vasha Hunt-Imagn Images / Reuters Участницы баскетбольного турнира, который проводит NCAA

Фото: Vasha Hunt-Imagn Images / Reuters

Крупнейшая и старейшая ассоциация студенческого спорта NCAA, объединяющая 1,1 тыс. образовательных учреждений США и Канады, вступила в фазу самой значимой в ее истории трансформации. Структура была создана еще в 1906 году. С тех пор ключевой принцип ассоциации сводился к тому, что она является любительской лигой. Точнее — объединением лиг, учитывая, что под ее эгидой проводятся соревнования практически по всем возможным видам спорта.

Любительский статус NCAA выражался в том, что команды лиги не могли платить своим игрокам.

Те или иные бонусы спортсмены все равно получали. Например, в виде повышенных стипендий, с запасом перекрывающих стоимость обучения. Но это в лучшем случае выводило спортсменов, скажем так, в безубыточность. Однако в минувший понедельник совет управляющих NCAA отказался от любительского статуса.

Как говорится на официальном сайте организации, он отменил 153 пункта правил, препятствовавших установлению отношений по схеме «работодатель—работник» между образовательными учреждениями и студентами-спортсменами, выступавшими за команды «школ». Совет сделал это не по доброй воле. NCAA была вынуждена пойти на изменения из-за фактического проигрыша в судебном процессе, в ходе которого под сомнение был поставлен сам любительский статус структуры.

Неприятности у NCAA начались в 2020 году. Тогда пловец Грант Хаус, к которому позже присоединилась баскетболистка Седона Принс, потребовал от NCAA возмещения потерь, понесенных из-за запрета на коммерческое использование того, что в NCAA обозначают аббревиатурой NIL (name, image, likeness — имя, образ, сходство). По сути, речь идет просто об имиджевых правах.

Доводы Гранта Хауса сводились к тому, что NCAA, c одной стороны, ведет себя как коммерческая структура, поскольку продает, например, права на телетрансляции, с другой — не платит людям, которые создают продаваемый лигой продукт.

А также, это главное, NCAA запрещает спортсменам распоряжаться имиджевыми правами.

Отметим, что для абсолютного большинства спортсменов студенческих турниров NIL — пустой звук. Они никому не интересны. Но есть и звезды, которые на своих образах отлично зарабатывают. После того как NCAA в 2021 году все-таки сняла запрет на распоряжение спортсменами имиджевыми правами, в ассоциации появились свои имидж-миллионеры. Вроде Шедуэра Сандерса (выступает за команду по американскому футболу «Колорадо Буффалос» из старейшего университета Колорадо — University of Colorado Boulder). По подсчетам ESPN, на имиджевых правах за прошлый год он заработал более $4,5 млн. ESPN утверждает также, что даже последний в сотне рейтинга игроков-студентов за свои имиджевые права получил более $500 тыс.

Снятие запрета на коммерческое использование имиджевых прав спортсменами стало значимой победой истцов.

Но вскоре они (к иску Хауса присоединились еще несколько заявителей) добились куда большего прогресса, чем представлялось возможным изначально. Дело в том, что судья Клаудиа Уилкен согласилась с доводами заявителей о том, что иск нужно переквалифицировать в коллективный (решения по такого рода искам распространяются не только непосредственно на участников процесса, но и на неограниченный круг заинтересованных лиц, попадающих под определенные критерии). В результате NCAA столкнулась с угрозой потери, согласно документам, полученным Yahoo Sports (речь об утекшей в СМИ переписке между боссами NCAA), $20 млрд.

В итоге NCAA пошла на заключение досудебного соглашения, обязавшись выплатить спортсменам, выступавшим в NCAA с 2016 по 2024 год, около $2,8 млрд (выплаты будут растянуты на десять лет).

Отметим, что в последние годы весь доход NCAA составляет примерно $1,4 млрд в год.

Впрочем, выплаты бывшим спортсменам лиги стали далеко не главным следствием тяжбы. Куда важнее то, что NCAA узаконила «зарплаты» для спортсменов нынешних. Опять же не по своей воле. В ходе рассмотрения дела судья Уилкен посчитала справедливым предложение истцов обязать учебные заведения, входящие в NCAA, выделять на поощрение спортсменов своих команд 22% доходов, получаемых от реализации телевизионных прав, продажи билетов и рекламных контрактов. Решение судьи Уилкен было принято еще в прошлом году, но было декларировано как «предварительное». Ожидается однако, что не позднее июня нынешнего года судья окончательно утвердит соглашение сторон.

Ключевым параметром, утвержденным советом, стало то, что уже со второй половины 2025 года учебные заведения смогут платить игрокам, выступающим за их команды, напрямую. На первое время установлен лимит $20 млн на заведение.

В дальнейшем он может пересматриваться в сторону повышения в зависимости от финансовых показателей NCAA. При этом учебные заведения сохранили право платить своим спортсменам стипендии. Кроме того, за студентами-спортсменами осталось право на реализацию NIL. Другое дело, что все сделки стоимостью выше $600 подлежат регистрации.

Иными словами, американский любительский спорт встал на профессиональные рельсы. Насколько благоприятно на нем это скажется, покажет время. Не исключено, что акценты финансирования окончательно сместятся в пользу двух главных студенческих видов спорта в США. На данный момент это американский футбол, который получает около 70% финансирования, и баскетбол — около 15%. Еще около 5% приходится на женский баскетбол. На всех остальных остается лишь 10% доходов. Не исключено, что категория «прочее» ввиду отказа NCAA от любительского статуса вообще сядет на голодный паек.

Александр Петров