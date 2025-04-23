В Башкирии планируют увеличить размер пособий пострадавшим от ЧС

В Башкирии планируют на 4,5% увеличить размер пособий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующий законопроект, разработанный госкомитетом Башкирии по чрезвычайным ситуациям, размещен на официальном портале республики для общественного обсуждения до 30 апреля. Как следует из документа, похожие изменения внесены на федеральном уровне.

Документом предлагается увеличить размер единовременной материальной помощи с 15 тыс. руб. до 15,68 тыс. руб., за частично утраченное имущество первой необходимости — с 75 тыс. руб. до 78,38 тыс. руб. на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — со 150 тыс. руб. до 156,75 тыс. руб. на человека.

Также планируется увеличить размер единовременного пособия членам семей погибших в результате ЧС с 1,5 млн. руб. на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи до 1,57 млн руб.

Единовременное пособие гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, также предлагается увеличить: за тяжкий вред или средней тяжести — с 600 тыс. руб. до 627 тыс. руб. на человека, легкий — с 300 тыс. руб. до 313,5 тыс. руб. на человека.

Майя Иванова