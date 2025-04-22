Совет по этике научных исследований создали в РАН

При президиуме Российской академии наук (РАН) появился совет по этике научных исследований. Его возглавил академик Александр Хохлов. Начало работы совета анонсировал накануне вице-президент РАН, академик Степан Калмыков.

«Инициатива создания совета вызвана поручением президента России Владимира Путина, озвученным по итогам Конгресса молодых ученых»,— рассказал ТАСС представитель РАН.

Члены совета будут рассматривать этические вопросы разных направлений исследований, в том числе биоэтические аспекты и предотвращение плагиата.

В течение месяца господину Хохлову нужно подготовить положение о совете и его составе, после чего внести инициативу на рассмотрение.