Сергей Лавров прибыл в Самарканд

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает корреспондент «Ъ». Борт министра приземлился в Самарканде в 22:46 по местному времени (20:46 мск).

В среду российский министр проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым и своим узбекистанским коллегой Бахтиером Саидовым.

Как сообщали в МИД РФ, во время переговоров «основное внимание будет уделено внешнеполитическому взаимодействию в текущей непростой геополитической ситуации». Стороны также предметно рассмотрят ход реализации договоренностей об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Москвы и Ташкента, достигнутых по итогам государственного визита президента Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года.