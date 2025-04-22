Bloomberg: Макрон может провести внеочередные парламентские выборы

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные осведомленные источники, президент Франции Эмманюэль Макрон «изучает возможность» проведения внеочередных парламентских выборов в стране уже этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По графику следующие выборы в парламент Франции должны пройти только в 2029 году, однако, как сообщает Bloomberg, президент Макрон обсуждает со своим «ближним кругом» возможные досрочные выборы. Еще одним вариантом досрочных выборов в парламент может стать их совмещение с ближайшими муниципальными выборами, которые должны состояться в 2026 году.

По информации источников агентства, идея о проведении досрочных выборов появилась у президента из-за роста влияния Франции на международной арене, что, в свою очередь, привело к росту популярности самого Эмманюэля Макрона внутри страны.

Впрочем, еще в декабре прошлого года президент Франции заявлял лидерам основных партий страны, что он постарается избежать проведения внеочередных выборов до того, как в 2027 году истечет срок его полномочий. Администрация президента официально не комментирует сообщения о возможности проведения досрочных парламентских выборов, однако источник, близкий к господину Макрону, заявил, что тот пока не планирует проводить досрочные выборы.

Евгений Хвостик