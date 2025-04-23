Отельеры расселяются по Крыму

Подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group может взять в управление в Крыму три апарт-отеля на 1,8 тыс. номеров. Их строительством занимается местная ГК «Квартал», которой на реализацию проектов могут потребоваться более 20 млрд руб. Интерес инвесторов к Крыму растет в контексте новостей о потенциальном признании США и странами Запада российского статуса полуострова. Но крупные гостиничные сети пока смотрят на регион осторожно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Cosmos Hotel Group (CHG) займется управлением тремя объектами ГК «Квартал» в Крыму более чем на 1,8 тыс. номеров, рассказали “Ъ” источники в компаниях. В CHG добавили, что будут реализованы три апарт-отеля под брендом Cosmos Stay. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что средняя стоимость строительства сейчас составляет 15 млн руб. на номер. Исходя из этой оценки, на реализацию всего объема потребуется 22,5–27 млрд руб.

CHG — один из крупнейших российских гостиничных операторов. Он управляет 39 отелями более чем на 10 тыс. номеров. Группа контролируется структурами АФК «Система». Выручка CHG в 2024 году составила 17,4 млрд руб., увеличившись за год на 47%.

ГК «Квартал» занимается реализацией жилых проектов в Крыму. Основным владельцем компании, согласно СПАРК, выступает Татьяна Казначеева. Ранее учредителями были Игорь и Раиса Анацкие.

Первый апарт-комплекс CHG запустится в Евпатории в мае 2026 года и будет насчитывать 197 номеров, уточнили в ГК «Квартал». Еще один отель на 450 номеров планируется начать строить в Евпатории в первом квартале 2026 года. Наиболее крупный проект, на 1,2 тыс. номеров, «Квартал» реализует в поселке Новофедоровка Сакского района. Сроки его строительства в компании не привели.

В «Квартале» старт новых проектов связывают с ростом туристического потока в Крым. Регион терял гостей в 2022–2023 годах из-за близости к местам боевых действий на Украине и закрытия аэропорта на полуострове. Но в 2024 году тренд поменялся: число прибытий, по данным местного министерства курортов и туризма, выросло на 16% год к году, до 6,06 млн человек. В этом году спрос на летний отдых в Крыму увеличился на 25–30% год к году, отмечали ранее в Ассоциации туроператоров России.

Партнер консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова говорит, что совокупный гостиничный фонд Крыма с учетом гостевых домов составляет более 145,2 тыс. номеров. Но профессиональные гостиничные операторы до сих пор мало представлены на полуострове. В числе работающих участников рынка эксперт приводит «Гелиопарк», UPRO и «Маринс Групп». Группа «Алеан» ранее анонсировала реализацию крупного проекта в Саках (см. “Ъ” от 25 мая 2021 года).

Станислав Ивашкевич не исключает, что гостиничные операторы сейчас будут активнее выходить в Крым, рассчитывая найти новые возможности для развития в курортных локациях. Но до определения правового статуса полуострова на международном уровне такое решение вряд ли примут компании, занимающиеся развитием проектов за рубежом. Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко обращает внимание на то, что крупный гостиничный бизнес в Крыму продолжает сталкиваться со сложностями: это санкционные ограничения, особенности работы платежных систем и ограниченное транспортное сообщение. В Azimut Hotels, ГК «Мантера» и «Васта Отель Менеджмент» от комментариев отказались.

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что по программе льготного кредитования в Крыму за три-пять лет должны быть сданы 3,1 тыс. классических гостиничных номеров. Дополнительный ввод обеспечат апарт-отели. Госпожа Смирнова отмечает, что с началом боевых действий, закрытием аэропорта и ростом стоимости кредитов интерес инвесторов к апартаментам в Крыму снизился. Но сейчас тренд начал меняться: новости о возможном признании Западом российского статуса Крыма подогревают к полуострову интерес инвесторов. Их ожидания базируются на недооцененности Крыма, где средняя стоимость апартаментов втрое ниже, чем в Сочи, и с нормализацией политической ситуации цены резко вырастут, поясняет Ольга Широкова. Но она предупреждает, что доходность проектов в Крыму ниже, чем в Сочи, из-за отсутствия возможностей для всесезонного отдыха.

Александра Мерцалова