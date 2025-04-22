Рособрнадзор отрицает возможность покупки реальных ответов на ЕГЭ

В Рособрнадзоре прокомментировали сообщения СМИ о распространении в Telegram-каналах ответов на задания ОГЭ и ЕГЭ за деньги. В ведомстве считают утечку вариантов до начала экзаменов невозможной из-за сложной технологии с многоступенчатой защитой. Там указали, что платные услуги по предоставлению платных ответов к экзаменам существуют уже более десяти лет, этим занимаются мошенники, не имеющие доступа к реальным вариантам ОГЭ и ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ранее руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал, что уже несколько десятков закрытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ использовали мошенники для получения личных данных школьников и их родителей. По его словам, в этот сезон сдачи школьных экзаменов количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое.

«От процедуры разработки КИМ (контрольно-измерительные материалы.— ''Ъ'') до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена. Надеяться на то, что экзамен можно сдать, купив ответы в сети "Интернет", бессмысленно»,— заявили «Интерфаксу» в Рособрнадзоре.

Досрочный период ЕГЭ в 2025 году проходил с 21 марта по 21 апреля в 66 регионах. Основной период сдачи запланирован с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Досрочный этап сдачи ОГЭ состоится в период с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — со 2 по 23 сентября.

Полина Мотызлевская