Опубликованы цены на прогулочные рейсы электрокатамарана «Экоход»

С 28 апреля электрокатамаран «Экоход» начнет совершать прогулочные рейсы по Каме. Компания «ВодоходЪ» опубликовала стоимость билетов на апрель и май.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самый бюджетный вариант — стандартная прогулка за 900 руб. Тематические поездки (экскурсионные или вечерние) по стоимости начинаются от 1,3 тыс. руб. Максимальная цена — 2,1 тыс. руб. за двухчасовую музыкальную прогулку.

Кроме транспортного и прогулочного рейсов катамаран будет выполнять четыре экскурсионных: «Дореволюционный досуг Перми», «Мир во время войны», «Город трудовой доблести», «Камфлот».

С 5 по 31 мая «Экоход» начнет курсировать по регулярному маршруту Пермь — Закамск, а с июня маршрут продлят до Краснокамска.