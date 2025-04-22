ГК «Развитие» вложила 2,8 млрд в деловой квартал на месте «Электроприбора»

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова вложила 2,8 млрд руб. в первый этап создания делового квартала Senator на площадке выкупленного завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект делового квартала на месте воронежского «Электроприбора»

Фото: пресс-служба ГК «Развитие» Проект делового квартала на месте воронежского «Электроприбора»

Фото: пресс-служба ГК «Развитие»

Деловой квартал займет 6,2 га, рассчитан на 2 тыс. рабочих мест. Он будет включать бизнес-центр и IT-технопарк общей площадью 19,1 тыс. кв. м. Также предусмотрены подземный паркинг для резидентов и наземный для гостей, парк на 5 тыс. кв. м.

IT-технопарк планируется дополнить кафе и ресторанами с летними верандами, торговыми помещениями на первых этажах, аптеками, салонами красоты, цветочными лавками, химчистками и банкоматами. У офисного здания может появиться «свое комфортное пространство, разделенное на функциональные зоны, которые соединит пешеходный бульвар».

ГК «Развитие» приобрела 6,5 га, на которых располагалось АО НПО «Электроприбор-Воронеж», в 2021 году. Господин Гончаров подчеркивал, что продажа была произведена напрямую, но не называл сумму сделки. Участники рынка оценивали ее в 800 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова