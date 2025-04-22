Китайский Далянь станет городом-побратимом Челябинска

У Челябинска появится город-побратим — китайский Далянь. Об этом договорились мэр Чэнь Шаован и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита южноуральской делегации в КНР, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече стороны договорились о расширении сотрудничества с предприятиями Даляня в сфере металлургии и станкостроения, оптимизации транспортных потоков между регионами, включая использование ТЛК «Южноуральский» и проекта «Челябинский шаттл», а также поставках сельскохозяйственной продукции в Далянь. Кроме того, стороны отметили важность расширения обмена студентами и творческими коллективами. После предложения сделать Челябинск и Далянь городами-побратимами Алексей Текслер пригласил делегацию муниципалитета посетить регион, совместив визит с участием в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Тематика мероприятия в этом году будет посвящена развитию российско-китайских отношений.

По данным сайта мэрии, Челябинск имеет уже шесть городов-побратимов — Коламбия (США, с 1995 года), Графство Ноттингемшир (Англия, с 2000-го), Рамла (Израиль, с 2000-го), Урумчи (Китай, с 2004-го), Нарын и Бишкек (Кыргызстан, с 2018-го).

Виталина Ярховска