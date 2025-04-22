В Пермь приедут Захар Прилепин и Светлана Хоркина

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Пермь посетит российский политический и общественный деятель, публицист Захар Прилепин. 28 апреля в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» он выступит в молодежном центре «Кристалл». Заявленная тема — «Преданность Отечеству. Великие произведения культуры, созданные на фронте».

В этот же день в «Кристалле» выступит и абсолютная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Светлана Хоркина. В настоящее время госпожа Хоркина занимает должность заместителя начальника ФАУ «ЦСКА» Минобороны РФ. Тема ее выступления — «ЦСКА: защитники Родины и чемпионы».